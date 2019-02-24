القنصل العراقي في ميشغان يطلع على نشاطات رابطة الرياضيين العراقيين في امريكا وكندا

2019/02/24 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/علاء السوداني – ميشيغان/..استقبل القنصل العام لجمهورية العراق عدنان عزارة ال معجون في ولاية ميشيغان الامريكية عدنان عزارة ال معجون في مكتبه بالقنصلية، رئيس واعضاء رابطة الرياضيين الرواد في امريكا وكندا .

وتحدث رئيس الرابطة الدكتور عصام زكي عن الرابطة ودورها في اوساط الجالية العربية عامة والعراقية بشكل خاص، مبينا انها تعمل على جمع الشباب وتنمية قدراتهم الفردية والجماعية في جميع مجالات الرياضة، وتنظيم البطولات لهم في مختلف الالعاب.

وأكد ان هناك طموحات كثيرة تسعى الرابطة لتنفيذها، ومنها عقد لقاءات لكوادر الحركة الرياضية في امريكا عبر دوائرهم و الاندية الرياضية في امريكا لغرض تبادل الخبرات في هذا المجال،اضافة للبطولات التي تقيمها الرابطة .

وأشار زكي الى ان الرابطة تنظم دورات في هذه المجالات والاستعانة بخبرات الرياضيين العراقين الرواد،كما تنظم بعض البطولات الفردية والجماعية في مجلات الرياضة عامة.

وشدد زكي على ان جميع الانشطة التي تنظمها الرابطة غير مدعومة من ي جهة ، مبينا ان الدعم مقتصر على الموارد التي يوفرها اعضاء الرابطة من حسابهم الخاص .

كما استعرض رئيس الرابطة الدور الذي تسهم به في الحركة الرياضية العراق، مبينا انه مثل العراق في اكثر من بطولة عالمية وعربية في مجال كرة الطائرة حيث حصل على لقب لاعب القرن عبر مشاركاته الاسيوية، وفي مجالات اخرى شارك في العاب الساحة والميدان منها سباق 400 متر حواجز وكذلك الطفر العريض، وحصل من خلال هذه المشاركات الفردية والجماعية على الكثير من الاوسمة الذهبية والفضية والابرونزية.

من جانبه استعرض عزارة دور القنصلية بدعم مثل هذه الانشطة، منوها الى ان القنصلية ترعى جالية كبيرة، وتقدم لهم الخدمات مثل الحصول على جوزات السفر، و الوكالات العامة والخاصة.

واشار القنصل الى انه لتسهيل الصعاب امام ابناء الجالية قامت القنصلية بفتح مراكز قريبة من تواجد ابناء الجالية لغرض حصولهم على (شهادة الحياة).

ووعد القنصل العام بمتابعة نشطة الرابطة الرياضية، داعيا اعضاء الرابطة الى التواصل مع القنصلية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الرابطة لدعم الحركة الرياضية بين اوساط الجالية.

واوضح عزارة ان هذه الانشطة الذي تقيمها الرابطة من شأنها المحافظة على الشباب وابعادهم عن الانزلاقات في مجالات اخرى كالمخدرات والجرائم .

واكد ان هذه الجهود هي بحد ذاتها تربوية وعلمية، وتحافظ على الحركة البدنية، واصفا اعضاء الرابطة بأنهم “كوادر تعليمية ورجال من النوع الخاص”، وأن ما يقومون به “هو دعم تربوي واجتماعي واخلاقي لشباب الجالية” .

كما اكد ان هذه الجهود تقود الشباب نحو الطريق الصحيح وتزرع في نفوسهم روح المثابرة و حب الى بلدهم الأم العراق، منوها الى ان هذا ما تلمسه عند اغلب ابناء الجالية الذين يراجعون القنصلية.

وضم وفد الرابطة كل من الدكتور عصام زكي رئيس الرابطة ،واعضاء الرابطة جميل زورا، و وسام عربو و مايكل جبوري، والدكتور خالد القس، وعجمي السعيدي، و علاء السوداني ….





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القنصل العراقي في ميشغان يطلع على نشاطات رابطة الرياضيين العراقيين في امريكا وكندا) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القنصل العراقي في ميشغان يطلع على نشاطات رابطة الرياضيين العراقيين في امريكا وكندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).