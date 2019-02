أحذر من ذكر تاريخ ميلادك على فيسبوك

2019/02/24 | 21:12

(المستقلة)..حذّرت صحيفة “سان دييجو يونيون تريبيون” الأميركية من كتابة المستخدمين تاريخ ميلادهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تأتي تلك التحذيرات استنادًا إلى إرشادات أطلقها الخبير الأمني ورئيس شركة “ليبرمان” للبرمجيات في لوس أنجلوس، فيل ليبرمان.

وقال ليبرمان للصحيفة الأميركية إن “تواريخ الميلاد أكثر المعلومات التي يتم استخدامها في جرائم سرقة الهويّة”، خلال مؤتمر RSA الدولي المتخصص في مجال أمن المعلومات، في سان فرانسيسكو.

وأشار ليبرمان إلى أن الهاكرز يدأبون على جمع معلومات شخصية كما تواريخ الميلاد، من حسابات المستخدمين على “فيسبوك” و”لينكد إن”، لأنها تساعدهم على انتحال شخصيّات الضحايا بسهولة.

وذكرت الصحيفة أن جريمة سرقة الهويّة شغلت الجانب الأكبر من النِقاش في مؤتمر RSA، الذي استمر على مدى أسبوع، لتفشّيها على نحو واسع.

وكان موقع “Bankrate.com” قد أجرى استطلاعًا نشر نتائجه العام الماضي، كشف خلاله تعرّض 41 مليون من المراهقين الأمريكان لجرائم سرقات هويّة على مدار حياتهم.

ولحذف تاريخ ميلادك من حسابك على “فيسبوك”، يُمكنك التوجّه إلى صفحة ملفك الشخصي، ثم الضغط على About، والنقر على Contact and Basic Info.



بعد ذلك توجّه إلى خيار التعديل واضغط على الأسهم المنسدلة من قطاع Birthday Date and Birth Year، واضبطها لـ Only me.



على أن تتأكّد من حفظ التعديل بالنقر على Save.

كما أوصى ليبرمان مستخدمي “فيسبوك” بالحدّ من أو تجنّب نشر معلومات شخصية تتصل بأماكن السكن أو العمل على السواء.

