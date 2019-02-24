مشاركة عربية وأجنبية في مهرجان بغداد الدولي لعروض مسرح الشارع

2019/02/24 | 21:12

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صورة ارشيفية من الدورة الرابعة للمهرجان

24/02/2019

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(المستقلة)..أعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجان بغداد الدولي لعروض مسرح الشارع بدورته الخامسة، الذي ينظمه تجمع “فنانو العراق” للفترة من 14الى 18-3-2019 عن مشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية في المهرجان.

وذكرت اللجنة ان عددا من الفرق العربية والاجنبية ستقدم عروضها المسرحية في شارع المتنبي، وحدائق ابو نؤاس ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي لعروض مسرح الشارع الدولي بدورته الخامسة.

وقال مدير المهرجان د.



كريم خنجر أن الكويت، والجزائر، وفرنسا، و السودان، و ليبيا، ومصر، وتونس، والجمهورية الاسلامية الايرانية، في مقدمة الدول المشاركة في فعاليات المهرجان الذي تنطلق فعالياته في اذار المقبل والذي يتضمن مجموعة من العروض المسرحية للفرق العربية والاجنبية ومحافظات العراق كافة.

وأشار خنجر الى ان المهرجان سيتضمن كذلك اقامة ورش وندوات وتقديم اوراق بحثية تناقش الواقع المسرحي العراقي و العربي وتأثيرة على المجتمع .

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