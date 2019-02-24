موراتا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على فياريال

2019/02/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومنح موراتا التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 31 عندما تلقى كرة عرضية زاحفة من المدافع الدولي البرازيلي فيليبي لويس فسددها بيسراه على يمين الحارس سيرخيو أسينخو.وكانت "الثالثة ثابتة" لموراتا فافتتح التسجيل لفريقه الجديد في خامس مباراة بألوانه في مختلف المسابقات منذ قدومه من تشيلسي الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي.وكان موراتا سجل هدفين في مرمى فريقيه السابقين ريال مدريد في الدوري المحلي ويوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنهما ألغيا بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر".وعزّز ساوول نيغويز تقدم أتلتيكو المنتشي بفوزه الثمين على ضيفه يوفنتوس (2-صفر) في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دييغو كوستا، بديل موراتا، فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى مستغلاً خروج الحارس أسينخو لقطعها (88).وعزز أتلتيكو موقعه في المركز الثاني برصيد 50 نقطة معيداً الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين برشلونة المتصدر وحامل اللقب والذي كان عاد بفوز غال من الأندلس بتغلبه على مضيفه إشبيلية 4-2 بينها "هاتريك" لنجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.وهي الخسارة العاشرة لفياريال هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر، آول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.

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