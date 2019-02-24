منصب محافظ كركوك || قيادي بالاتحاد الوطني يقدم نفسه مرشحا لمنصب محافظ كركوك

2019/02/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدَّمَ قياديٌ في الاتحادِ الوطني الكردستاني، نفسَه كمرشحٍ لمنصبِ محافظِ كركوك.

وقال مصدرٌ كرديٌ، إن القيادي بالاتحادِ الوطني "شالاو علي عسكري" قدَّمَ طلبًا الى مركزِ

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