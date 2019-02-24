الاستثمار النيابية || غالبية الشركات الأجنبية بالعراق رديئة وأصحابها ضالعون بالفساد

2019/02/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت عضوُ لجنةِ الاستثمارِ النيابيةِ ندى شاكر جودت غالبيةَ الشركاتِ الأجنبيةِ الموجودةِ في العراقِ بـالرديئةِ وضلوعِها بملفاتِ الفسادِ الكبيرة

وقالت جودت إن الكثيرَ من الشركاتِ الاستثمارية

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