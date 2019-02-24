ديبالا ينقذ يوفنتوس من كمين بولونيا

2019/02/24 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]حقق يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم السبعة الأخيرة فوزا صعبا بهدف وحيد على مضيفه بولونيا، الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفوز الثاني والعشرين (مقابل 3 تعادلات) للبديل الأرجنتيني بابلو ديبالا (67).وكان بولونيا الطرف الأفضل في النصف الأول من الشوط الأول، وأتيحت له عدة فرص، منها عبر فيديريكو سانتاندر (3 و15) ونيكولا سانسوني (11)، قبل أن يسدد كريستيانو رونالدو أول كرة على مرمى مضيفه بمتابعة رأسية لكرة عرضية من فيديركو برنارديسكي أبعدها الحارس البولندي لوكاس سكوروبسكي (28).واستمر مسلسل الفرص الضائعة لمهاجمي بولونيا في الوقت المتبقي من الشوط الأول، في حين كانت ليوفنتوس محاولة عن طريق برنارديسكي الذي أهدر فوق العارضة كرة من البرتغالي جواو كونسيلو (32).وفي الشوط الثاني، تابع بولونيا أفضليته الميدانية وفرصه الضائعة.

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