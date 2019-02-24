الخطوط الجوية تبدأ رحلاتها الى ميونخ في هذا الموعد

2019/02/24 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدا الخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلات الى مدينة ميونخ الالمانية

مطلع الشهر المقبل.وقال وزير النقل عبدالله لعيبي في بيان ان" الوجهة الجديدة الى ميونخ

تاتي ضمن خطة التوسع في الوجهات الدولية التي تعمل عليها الشركة في

عام ٢٠١٩ والتي تهدف الى توسعة وجهات الناقل الوطني والانفتاح على

مختلف بلدان العالم .".وأضاف : ان الوجهة الجديدة تعد الثالثة نحو المانيا اضافة الى المحطات

التي يقصدها الطائر الأخضر وهي ( دوسلدروف، فرانكفورت). واشارلعيبي الى ان ملاكات الشركة المختصة استكملت جميع الإجراءات

الأصولية لافتتاح هذا الخط بالتنسيق مع الجانب الألماني لتوفير كافة

التسهيلات للمسافرين .

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