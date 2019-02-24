وزير الخارجية اليمني يحمل أمريكا المسؤولية الكبرى في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد

2019/02/24 | 21:21

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حمل وزير الخارجية اليمني هشام شرف، اليوم الأحد، الولايات المتحدة

الأمريكية المسؤولية الكبرى في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد.

وقال شرف في حديث صحفي:" السعودية والإمارات واللاعبون الهامشيون

لن يتوقفوا عن عرقلة اتفاق السويد إلا بضغط أمريكي"، مؤكدا أن صنعاء

مع السلام وليس الاستسلام، وعلى دول العدوان مراجعة حساباتها.وتأتي تصريحات وزير الخارجية عقب تأجيل الأمم المتحدة تنفيذ المرحلة

الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة إلى غد الاثنين بسبب عدم

جدية وفد الرياض ومواصلته في المماطلة واستمرار قوى الغزاة والمرتزقة

في قصف المدن والأحياء السكنية.

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