الجبوري وسفير سوريا يبحثان تعزيز التعاون للقضاء على ما تبقى من داعش

2019/02/24 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري، اليوم الأحد، مع سفير الجمهورية العربية السورية في بغداد صطام جدعان الدندح تعزيز التعاون الامني للبلدين للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش.

وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان الجانبين "ناقشا تطورات الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة والجهود التي يبذلها الطرفان من اجل دحر عصابات داعش الاجرامية وزيادة التعاون الاستخباري بين البلدين لملاحقة من تبقى منهم والقضاء عليه".وأكد الجبوري "على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين واهمية التعاون وتبادل الخبرات في شتى المجالات الاقتصادية والامنية والخدمية واهمية انفتاح العراق على المجتمع العربي والاقليمي لاسيما بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها".انتهى

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