2019/02/24 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الممثلة الأمريكية آبي كورنيش عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" بأنها غير قادرة على الإنتظار أكثر للكشف عن موعد زفافها من لاعب الفنون القتالية الأميركي من الأصول العراقية عادل التميمي.

وكان حديث الممثلة الأمريكية قد اثار تفاعلاً كبيراً في حسابها، شارك به آلاف العراقيين والعرب.وولد التميمي في بغداد، وفيها بدأ تعلم رياضة الكاراتيه عندما كان في التاسعة من العمر.أثناء الحرب على العراق في 2003، عمل هو وأخوته مع قوات مشاة البحرية الأميركية، المارينز، وفقد خلال الحرب أحد أشقائه، وكاد أن يفقد حياته في كمين نصبه مسلحو القاعدة، واحتجزوه هو وابن عمه، وأحد أصدقائه، ثم قرروا قتل الثلاثة ذبحا.وبالفعل قتلوا ابن عمه وصديقه.وقبل أن يحين دوره، تمكنت مجموعة من قوات مشاة البحرية الأميركية من التدخل، وأنقذت التميمي من موت وشيك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ملاكم عراقي يقترن بممثلة أمريكية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ملاكم عراقي يقترن بممثلة أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).