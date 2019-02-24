مصطفى شنطوب رئيساً للبرلمان التركي خلفاً لبن علي يلدريم

2019/02/24 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاختار نواب البرلمان التركي، اليوم الأحد، مرشح العدالة والتنمية، مصطفى شنطوب، رئيساً لهم خلفاً لبن علي يلدريم الذي أعلن قبل أيام استقالته، استعداداً لخوض المنافسة من أجل الفوز برئاسة بلدية إسطنبول.وحصل "شنطوب" على الأغلبية المطلقة من أصوات النواب، مكتسحاً مرشحي الأحزاب الأخرى في البرلمان، فقد حصل على أصوات 336 نائبا من أصل 542 شاركوا في التصويت.وإلى جانب "شنطوب"، تنافس على رئاسة البرلمان، كل من النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، نوزات شاطر أوغلو، والنائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، أنغين ألطاي، والبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي، سربيل كمال باي بكغوزغو، والنانب عن حزب "إيي"، إمام حسين فيليز.

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