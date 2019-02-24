لهذه الأسباب.. مساعد وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى بغداد

2019/02/24 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد.

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