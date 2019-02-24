مجلس الوزراء يوافق على فتح قنصلية تركية في النجف

2019/02/24 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء وافق على فتح قنصلية تركية في محافظة النجف.

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