غدًا.. صحة الرصافة تطلق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على الوظائف

2019/02/24 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاحد، اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الوظائف يوم غد الاثنين.

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