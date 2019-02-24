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شاهد بالفيديو.. الملك سلمان يختتم خطابه خلال القمة العربية - الاوروبية بكلمات غير مفهومة
2019/02/24 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: f6snrryEB1g

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