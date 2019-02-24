مونديال السلة.. تعرف على المنتخبات الاسيوية المتأهلة للنهائيات

2019/02/24 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت منافسات الدور الثاني من تصفيات قارة آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس العالم لكرة السلة في الصين 2019.وتأهل المنتخب الاردني الى المونديال عقب فوزه على

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