2019/02/24 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد تعلن عن موافقة مجلس الوزراء توسعة محطة البوعيثة

24/02/2019 21:10:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .ا

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، عن موافقة مجلس الوزراء، على توسعة محطة البوعيثة جنوب غرب العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "كوادر الأمانة باشرت بإجراءات توسعة محطة البوعيثة جنوب غرب بغداد بعد حصول موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على امر الغيار".





وأكد البيان، أن "امر الغيار سيرفع قدرة المحطة في تصفية مياه المجاري المطروحة في نهر دجلة الى 405 الف متر مكعب في اليوم الواحد بعد ان كانت 200 الف متر مكعب فقط وبإضافة تقدر بـ205 الف متر مكعب في اليوم وذلك من منطلق حرص الامانة والتزامها بالمحددات البيئية والحفاظ على نهر دجلة من التلوث"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / امانة بغداد تعلن عن موافقة مجلس الوزراء توسعة محطة البوعيثة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / امانة بغداد تعلن عن موافقة مجلس الوزراء توسعة محطة البوعيثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).