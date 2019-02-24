بالوثيقة.. طلب نيابي لمنح 80% من وظائف الشركات النفطية في البصرة لابناء المحافظة

2019/02/24 | 21:34

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم _ كردستان

كشف عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستان، مسؤول مركز تنظيمات الحزب في كركوك، آسو مامند، الاحد، حقيقة ترشحه لمنصب محافظ كركوك.

وقال آسو مامند، في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "عددا من وسائل الاعلام

بغداد اليوم- بغداد

توجه مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.

وقالت وسائل اعلام ايرانية، إن "مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي توجه اليوم الاحد، الى بغداد".

واضافت:

بغداد اليوم - متابعة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هى القضية الأم لكل العرب، وذلك في كلمته خلال القمة العربية الأوروبية، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأوضح الملك سلمان، خلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية

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