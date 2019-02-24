رغم التعادل… مانشستر يونايتد يدخل التاريخ بهذا الحدث

2019/02/24 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد بدون أهداف، في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لينتزع “الريدز” صدارة “البريمير ليغ”.وفشل ليفربول في استغلال إصابات لاعبي المان يونايتد في المباراة، ليكتفي بنقطة التعادل التي وضعته على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة […]

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