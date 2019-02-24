ترامب: محادثات التجارة مع بكين مثمرة جدا

2019/02/24 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إنّ محادثات التجارة بين واشنطن وبكين “مثمرة للغاية”، إلاّ أنّه لم يكشف عن نتائجها مع دخول المحادثات يومها الرابع.

وتمّ الجمعة تمديد المفاوضات، التي تجري في واشنطن حتى الأحد، فيما يسابق المسؤولون الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحدّدة الأسبوع المقبل لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل كبير.

وكتب ترامب، على تويتر، “محادثات مثمرة جداً أمس مع الصين حول التجارة، وستتواصل اليوم”.

وقال ترامب، إنّه يدرس تأجيل الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار.

والجمعة تحدّث ترامب عن احتمال عقده لقاء مع نظيره الصيني شي جينبنغ “في المستقبل غير البعيد” وربما مطلع الشهر المقبل.

وعقب اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، الجمعة، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن المفاوضات.

كما غلب التفاؤل على رسالة من شي سلّمها ليو لترامب، وقال فيها إنّه يأمل في أن تجري المفاوضات في جوّ جيّد للجانبين يقود إلى اتفاق مفيد للطرفين.

والجمعة، قال ترامب، إنّ اتفاق التجارة سيشمل اتفاقية بشأن التلاعب بالعملة.

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