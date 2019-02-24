وزارات التجارة والزراعة والموارد تناقش توزيع مستحقات الفلاحين

2019/02/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية اليوم الاحد لبحث جملة من القضايا ذات العلاقة المشتركة.

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