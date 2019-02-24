لبحث واقعها الخدمي .. الحلبوسي يلتقي مدراء الدوائر البلدية في محافظة الأنبار

2019/02/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، مدراء الدوائر البلدية

في محافظة الأنبار خلال زيارته لها.وجرى خلال اللقاء مناقشة الواقع الخدمي للمحافظة، وآليات تطوير عمل

القطاعات البلدية، وبحث احتياجات الأقضية والنواحي.واستعرض اللقاء الخططَ والمشاريع المزمع إنشاؤها في عموم مناطق

المحافظة، وآليات نقل الصلاحيات الإدارية للدوائر الحكومية.وأكد سيادته على إدامة الجهود والاستمرار بالعمل؛ لتطوير مدن الأنبار

وأقضيتها ونواحيها وكما هو مرسوم لها، مع رفع مستوى الخدمات المقدمة

للمواطن.



مشددا على أهمية توفير آليات تخصصية تتناسب مع الحاجة

الفعلية للرقعة الجغرافية لمحافظة الأنبار.وأضاف أنه من الضروري وضع تصورات ورسم خطط مستقبلية وبعيدة المدى بما

يتناسب واحتياجات المناطق المحررة؛ لدعم جهود إعادة الاستقرار فيها،

وبالتنسيق مع المراكز البحثية المتخصصة في جامعة الأنبار.

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