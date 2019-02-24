النفط تكشف حقيقة خفض أسعار الوقود وغاز الطبخ

2019/02/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، حقيقة خفض أسعار الوقود وغاز الطبخ.

وقال الغضبان في تصريح صحفي، ان" تحفيض اسعار الغاز السائل الطبخ والوقود، اشاعة لافراح الناس وان كنا نريد ذلك؛ لكن كل التسعيرة هي مدعومة من الحكومة وهي مقرة من مجلس الوزراء ولا يوجد اي تحرك لتغيير التسعيرة".



وأضاف ان" تخفيض سعر النفط الأسود المجهز لمعامل الاسمنت بناءً على طلب وزرة الصناعة والمعادن والتخفيض شمل ايضا القطاع الخاص".انتهى

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