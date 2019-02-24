النفط تكشف عن مشروع غازي مهم وإطفاء شعلات المصافي

2019/02/24 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال الغضبان في تصريح صحفي" نحن على وشك إحالة مشروع حقل الحلفاية 300 مليون برميل بعد ان تم حل كل الاشكالات بشأنه"، مبينا ان" شركة غاز البصرة في تنامي ووصلت لرقم انتاجي قياسي العام الماضي ولدينا خطط في مشروع غاز عكاز وحقل الاغر".



وأشار الى ان" هناك مشروع متكامل للبنى التحتية في البصرة بينها مشروع غاز"، لافتا الى انه" بعد إكتمالها لن نرى بعدها شعلات الغاز في المحافظات وحتى شعلات المصافي لدينا مشروع لتحويلها الى شمعة وبدأنا في مصفى الدورة".



وتابع الغضبان ان" هدفنا من ذلك تقليل هدر الغاز المحترق المصاحب لاستخراج النفط كونها ثروة وطنية ولدينا حاجة ماسة لهذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية لان العراق يستورد الغاز من ايران لسد النقص"، منوها" نريد بناء مشروع مصفى الفاو الاستثماري بطاقة 300 الف برميل يومياً".انتهى

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