كأس الاتحاد الإفريقي: نهضة بركان يحسم مواجهة القمّة أمام الرجاء البيضاوي

2019/02/24 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل كل من عمران فيدي (خطأ في مرماه 10) والتوغولي كودجو لابا (52 و84) ومحمد فرحان (64) أهداف نهضة بركان فيما دوّن محسن ياجور هدفي الرجاء (60 و78). ويحتل فريق نهضة بركان صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط فيما يأتي الرجاء في المركز الثالث برصيد نقطتين.ويلعب لاحقاً في ذات المجموعة حسنية أغادير المغربي مع أوثو دويو الكونغولي.

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