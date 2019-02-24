2019/02/24 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر صواريخ جديدة ضدّ العواصم الغربية بأنّه “تبجح” يهدف إلى إحداث شرخ بين واشنطن وحلفائها.

وكان بوتين حذّر الأسبوع الماضي نظيره الأمريكي دونالد ترامب من مغبّة نشر أية صواريخ جديدة في أوروبا بعد انهيار معاهدة الحدّ من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، التي أبرمت بين واشنطن وموسكو إبّان الحرب الباردة.

وقال بوتين، إنّ روسيا ستردّ بنشر أسلحة تستهدف “مراكز صنع القرار”.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “سي إن إن” الأحد، قال بومبيو، إنّ تصريحات بوتين هي تهديد فارغ، وأن الرئيس الروسي يحاول تحويل الانتباه بعيداً عن انتهاكات موسكو للمعاهدة.

وأضاف “لقد انتهك الروس المعاهدة، وحان وقت معرفة كيفية التحرك إلى الأمام وتقديم شيء يمكن للروس قبوله”.

وأوضح أنّ “تبجّحه (بوتين) يهدف إلى محاولة إقناع العالم ودقّ إسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت الجميع فيه متّحدون”.

وأكّد الوزير الأمريكي، أنّ “الأوروبيين يدعمون قرارنا تماماً، وسنتحرك إلى الأمام معاً لضمان أمن الشعب الأمريكي”.

وهذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحدّ من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، وقالت إنّ روسيا انتهكت المعاهدة لسنوات عديدة من خلال نشر نظام صاروخي جديد، وقالت روسيا التي تصرّ على أنّ نظامها الصاروخي الجديد لا ينتهك المعاهدة.

وأكّد رئيس حلف شمال الأطلسي ينز ستولتنبرج عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، أنّ الحلف لن ينشر أية أسلحة نووية تطلق من البرّ ردّاً على الصواريخ الروسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: تهديد بوتين بنشر صواريخ ضد عواصم غربية تبجح) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: تهديد بوتين بنشر صواريخ ضد عواصم غربية تبجح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).