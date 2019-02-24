جوتيريش «مصدوم وحزين» بسبب مقتل مدنيين في فنزويلا

2019/02/24 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأحد، إنه يشعر بـ”الصدمة والحزن” على مقتل مدنيين في فنزويلا، داعيا جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات.

وأصدر جوتيريش بيانا حول الوضع بعد يوم من محاولة المعارضة إدخال إمدادات إنسانية إلى البلاد، وتصدي قوات الأمن لها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وتحدثت تقارير عن مقتل شخصين بالقرب من الحدود مع البرازيل، وقال مسؤول الدفاع المدني الفنزويلي، إن 285 شخصا أصيبوا في مواجهات على جسور على طول حدود فنزويلا مع كولومبيا.

وقال جوتيريش، إنه يشعر بـ”الصدمة والحزن لأن عدداً من المدنيين فقدوا حياتهم في أحداث أمس”.

ودعا إلى الهدوء، وحث “جميع الأطراف إلى خفض التوترات وبذل كل جهد لمنع المزيد من التصعيد”.

كما طالب “بتجنب العنف بأي ثمن وعدم استخدام القوة المميتة تحت أي ظرف”.

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