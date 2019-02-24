انتحار عشرينية وستينية في السليمانية

2019/02/24 | 21:58

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شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، اليوم الاحد، عن اقدام فتاة على الانتحار باطلاق النار على نفسها، فيما انتحرت امرأة ستينية بجرح نفسها بالسكين.وجاء في بيان لقائممقامية قضاء جمجمال، اطلعت عليه شفق نيوز، ان مستشفى الشهيد بيشرو في القضاء تسلم مساء اليوم جثمان فتاة قضت نحبها بسبب اصابتها باطلاقات نارية.واشار البيان الى ان الحادث حصل في قرية خربندلو التابعة لناحية التكية في قضاء جمجمال وان الفتاة تدعى _ك أ م) من مواليد 1998 اكد ذووها انها اقدمت على الانتحار، مؤكدا ان الشرطة شرعت باجراء تحقيقاتها في الحادث على الفور.على صعيد منفصل اقدمت امرأة في الثامنة والستين من العمر، اليوم الاحد، على الانتحار في حي شهداء الحرية في السليمانية باقليم كوردستان.وقال مدير اعلام وعلاقات شرطة السليمانية النقيب سركوت احمد ان الحادث حصل ظهيرة اليوم الاحد، عندما اقدمت امرأة تدعى (م ع ق) من مواليد 1951 من حي شهيداني ازادي (شهداء الحرية) بالسليمانية على جرح نفسها بسكين، مضيفا انه بعد وصول قوات مركز شرطة ازادي وفرق قسم الادلة الجنائية قاموا بعملية الكشف والتخطيط في محل الحادث وتم نقل الجريحة الى المستشفى الا انها توفيت نتيجة شدة الجروح.واضاف انه وفقا للتحقيقات الاولية التي اجرتها الشرطة فان الامرأة قامت بالانتحار بالسكين، لافتا الى المعلومات الطبية اظهرت ان الامرأة مصابة بمرض نفسي نتيجة اصابة بمرض عضال.وتابع ان شرطة مركز ازادي فتحت ملفا بالتحقيق في الحادث وشرعت في اجراء تحقيقاتها.

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