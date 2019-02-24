ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة ساوه

2019/02/24 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية البيئة في محافظة المثنى، اليوم الاحد، تحسن في مناسيب بحيرة ساوه الواقعة غرب المحافظة بسبب موجات الأمطار والسيول.

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