نابولي يكتسح بارما ويغرد وحيداً في المركز الثاني

2019/02/24 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حقق فريق نابولي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوزاً مستحقاً وكبيراً برباعية نظيفة على حساب مستضيفه بارما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.

وقدم نابولي مباراة كبيرة وأداء راقي استحق عليه الفوز وتحقيق النقاط الثلاث خارج ملعبه أمام فريق بارما الذي يقدم موسماً جيداً بعد عودته للدوري الإيطالي مرة أخرى.ودخل نابولي أجواء المباراة سريعاً، وبدأ بفرض سيطرته على اللقاء وفرض أسلوبه منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة.



الأمر الذي دفع أصحاب الأرض بارما للتراجع.وبالفعل نجح نابولي بترجمة ضغطه وسيطرته المبكرة بهدف سريع عن طريق لاعب خط الوسط البولندي بيترو زيلنسكي في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة بصناعة مميزة من الظهير الأيمن الألباني هيساى.واستمرت سيطرة نابولي على المباراة حتى بعد تسجيلها الهدف الأول، حيث فشل بارما من الصمود أمام سرعة وامكانيات لاعبي فريق الجنوب الإيطالي.وفي الدقيقة 36 نجح المهاجم البولندي ميليك من تعزيز تقدم نابولي بهدف ثاني مميز، لينهي الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين دون رد.ولم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني، حيث استمر نابولي بتقديم الأداء الراقي والسريع والهجومي بينما واصل بارما تراجعه.وفي الدقيقة 73 عاد المهاجم البولندي ميليك ونجح بإحراز هدف نابولي الثالث وهدفه الشخصي الثاني في المباراة، لينهي على أمل لأصحاب الأرض بارما للعودة في المباراة.وانهار بارما بعدها تماماً، ليستغل نابولي الموقف ويسجل هدف رابع عن طريق البديل عمر أوناس الذي نجح بهز الشباك بعد دقيقتين من نزول بديلاً للبولندي ميليك تحديدًا في الدقيقة 82.وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده من النقاط إلى 56 نقطة منفرداً بالمركز الثاني خلف المتصدر بوفنتوس برصيد 69 نقطة ومتقدماً على إنتر ميلان الذي يواجه فيورنتينا اليوم ويمتلك 46 نقطة.انتهى

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