أكبر تنظيم نقابي بالجزائر يتمسك بترشيح بوتفليقة لولاية خامسة

2019/02/24 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن “الاتحاد العام للعمال الجزائريين” أكبر تنظيم نقابي بالبلاد تمسكه بترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات 18 أبريل رغم الاحتجاجات الرافضة لترشحه.وجاء التأكيد على ترشح بوتفليقة في كلمة للأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد، خلال احتفالية بمناسبة ذكرى تأميم قطاع الوقود، بمحافظة أدرار أقصى جنوبي الجزائر.وحضر […]

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