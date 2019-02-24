تسيتسيباس يحرز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية

2019/02/24 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهو اللقب الثاني لتسيتسيباس في مسيرته الاحترافية بعد الأول في دورة ستوكهولم العام الماضي.وهو الفوز الثاني لتسيبتسيباس على كوكوشكين في ثاني مواجهة بينهما بعد الأولى في دورة روما للألف نقطة العام الماضي.وكان تسيتسيباس بلغ دور الأربعة لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي قبل أن يخرج على يد الإسباني رافايل نادال.

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