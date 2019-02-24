الدوري الألماني | دورتموند ينهى سلسلة التعادلات أمام ليفركوزن

2019/02/24 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر نجح بوروسيا دورتموند في فض صراع الصدارة مع بايرن ميونيخ وانهى سلسلة التعادلات الأخيرة في الدوري بفوز صعب على باير ليفركوزن.قمة الجولة 23، على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك، شهدت انتهاء مسلسل التعادلات الثلاثة التي سقط فيها بوروسيا دورتموند مع استقافه بايرن ميونيخ.

حيث استغل البافاري الوضع وعادل أمس بفوزه على هيرتا برلين، رصيد النقاط قبل مواجهة اليوم.

نصف ساعة مرت لتعلن تقدم الأصفر والأسود عن طريق المدافع زاجادو، لكن كيفين فولاند عدّل النتيجة في الدقيقة 37.



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الإنجليزي الشاب، جادون سانشو، لم يُمهل الضيوف فرحة التعادل، ليسجل هدف التقدم في الدقيقة التالية مباشرة.

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😉 #BVBB04 2-1 pic.twitter.com/6nR5CjpR1x— Borussia Dortmund (@BVB) February 24, 2019ومع مرور ساعة من عمر اللقاء، سجل ماريو جوتره هدف أسود الفيستفاليا الثالث، ليعزز من تقدم الفريق ويوسع الفارق، ليتم تأكيده بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكان الجامايكي ليون بايلي أن يقلص الفارق مجددًا بعدها بدقيقة لكن الحارس السويسري رومان بوركي تصدى لكرته ببراعة.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء، قلص جوناثان تاه النتيجة بهدف ثاني، ليفشل باير ليفركوزن في التعادل أو الاقتراب من مقاعد الأوروبية.

لينفرد دورتموند بالصدارة برصيد 54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ، فيما يظل ليفركوزن سابعًا برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مقاعد الأبطال.





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