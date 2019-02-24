كتلة صادقون تعد بمتابعة مطالب ذوي المهن الصحية

2019/02/24 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

شاركت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب عن كتلة صادقون ليلى زين الدين، اليوم الاحد، في الاعتصامات الجزئية للكوادر الصحية في مدينة الامام

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