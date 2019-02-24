حيدر الملا: الإصلاح والبناء سيقدمان أسماء مهنية للوزارات الشاغرة

2019/02/24 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، أن تحالفي البناء والإصلاح والإعمار سيقدمان أسماء مهنية للحقائب الوزارية الشاغرة المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي(الداخلية والدفاع والعدل).

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