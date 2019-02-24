بالفيديو.. ديبالا يقود يوفنتوس للحفاظ على قمة ترتيب الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا

2019/02/24 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد الأرجنتيني باولو ديبالا المحترف في يوفنتوس، فريقه لعبور مضيفه بولونيا بهدف نظيف، في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإيطالي لكرة القدم.

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