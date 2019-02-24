الإعلام الرقمي يكشف عن الموقع الذي يستخدمه داعش الإرهابي في نشر مقاطعه الإجرامية

2019/02/24 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز الإعلام الرقمي، الاحد، أن عناصر داعش الإرهابي لازالوا يتنقلون من منصة رقمية إلى أخرى بعد حملات الحظر الذي تقوم بها إدارات المواقع على منشوراتهم.

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