2019/02/24 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرم الشيخ – مباشر: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، شروط نجاح أي خطة لتسوية القضية الفلسطينية خلال كلمته بالقمة العربية الأوروبية الأولى المنعقدة اليوم في مدينة شرم الشيخ بمصر.





وأكد أبو مازن، أن الحديث عن صفقة القرن أو أي خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والقدس الشرقية عاصمة لها.





وقال الرئيس الفلسطيني، إن تطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002 الطريق الوحيد لتحقيق السلام.





ودعا لعقد مؤتمر دولي للسلام، تتعاون الدول العربية والأوربية للتحضير له، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات التي يجب أن تنهي أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر، وتحقق السلام والأمن للجميع.





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