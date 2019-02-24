2019/02/24 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرم الشيخ – مباشر: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة حب وتآخي إلى شعوب المنطقتين العربية والأوروبية وإلى جميع الشعوب المحبة للسلام، دعا خلالها إلى عدم الالتفات لدعاة الفرقة والكراهية أو لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم في قوالب أو ادعاء الأفضلية بناء على عرق أو جنس أو دين.





وقال الرئيس السيسي - في كلمته مساء اليوم الأحد، في افتتاح القمة العربية الأوربية الأولى بمدينة شرم الشيخ: "إن كل فرد منا على اختلافه يسعى لعالم أفضل له وللأجيال من بعده وما من سبيل لذلك إلا من خلال التعاون والتعلم من الآخر وقبوله".





واختتم الرئيس السيسي كلمته داعيا إلى الانطلاق نحو رحاب أوسع من العمل المشترك والاستناد إلى قيم حضارتنا الإنسانية ووحدة مصير جميع البشر.





وأقام الرئيس السيسي، مساء اليوم، مأدبة عشاء في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، تكريما للوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى.





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