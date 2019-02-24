نائب عن ديالى يزف بشرى بخصوص رواتب قوات الصحوة

2019/02/24 | 22:37

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، النائب عن محافظة ديالى، احمد مظهر، الاحد (24 شباط 201...





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