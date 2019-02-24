الحردان يطالب نطالب الحكومة ان تعيد العمل بالصحوات وحمل السلاح لحفظ الأمن في الانبار

2019/02/24 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب رئيس صحوة الانبار الشيخ وسام الحردان ،الاحد، الحكومة بان تعيد العمل بالصحوات وحمل السلاح لحفظ الأمن في الانبار ،لافتا إلى ان الصحوات تمت محاربتها سياسيا لعدم وجود حزب يدافع عنها .واضح الحردان لبرنامج المناورة الذي تبثه قناة اسيا ، تابعته /SNG/، “نطالب الحكومة ان تعيد العمل بالصحوات وحمل السلاح لحفظ الأمن في ...

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