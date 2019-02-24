أتلتيكو مدريد يجتاز فياريال في الدوري الاسباني لكرة القدم

2019/02/24 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، الفوز على ضيفه فياريال بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).شكل أتلتيكو مدريد ضغطا كبيرا على الضيوف طوال الشوط الأول، ونجح في التقدم عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 31.وفي الشوط الثاني، بدأ فياريال في الضغط الهجومي، وحاول التعادل، لكن أتلتيكو مدريد نجح في إضافة الهدف الثاني عبر ساول نيغريز في الدقيقة 88.بهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 50 نقطة، فيما تجمد رصيد فياريال عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 57 نقطة.

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