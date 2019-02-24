العبودي: الحكومة والحشد الشعبي يستعدون لخطر قادم في الاشهر المقبلة

2019/02/24 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين الخبير الامني عبد الامير العبودي، الاحد، ان الحكومة والحشد الشعبي يستعدون لخطر قادم في الاشهر المقبلة، لافتاً الى ان امريكا تريد محاصرة وتثبيط كل شيء شيعي في المنطقة.وقال العبودي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الحكومة والحشد الشعبي يستعدون لخطر قادم في الاشهر المقبلة”، لافتاً الى ان “خسارة كل شيء في […]

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