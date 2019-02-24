بومبيو: تهديد بوتين بنشر صواريخ ضد عواصم غربية ”تبجح“‎

2019/02/24 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

وصف

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنشر

صواريخ جديدة موجهة للعواصم الغربية، بـ“التبجح الذي يهدف إلى إحداث شرخ بين واشنطن

وحلفائها“.

وقال

بومبيو في مقابلة صحفية إن تصريحات بوتين ”تهديد فارغ، ومجرد محاولة من الرئيس الروسي

لتحويل الانتباه بعيدًا عن انتهاكات موسكو للمعاهدة“، في إشارة إلى معاهدة الحد من

الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وأضاف

الوزير الأمريكي: ”انتهك الروس المعاهدة، وحان وقت معرفة كيفية التحرك إلى الأمام وتقديم

شيء يمكن للروس قبوله“.

واعتبر

أن ”تبجحه (بوتين) يهدف إلى محاولة دق إسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقتٍ

الجميع فيه متّحدون“.

وهذا

الشهر أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة

المدى، وقالت إن روسيا انتهكت المعاهدة لسنوات عديدة من خلال نشر نظام صاروخي جديد.

وأكد

رئيس حلف شمال الأطلسي ينز ستولتنبرغ عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، أن الحلف لن ينشر

أي أسلحة نووية تطلق من البر؛ ردًا على الصواريخ الروسية.

وكان

بوتين قد حذر الأسبوع الماضي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من مغبة نشر أي صواريخ جديدة

في أوروبا، بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي أبرمت بين

واشنطن وموسكو إبان الحرب الباردة.

وقال

بوتين إن روسيا سترد بنشر أسلحة تستهدف ”مراكز صنع القرار“.

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