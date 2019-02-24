ثلاث وزارات تناقش توزيع مستحقات الفلاحين

2019/02/24 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اجتمعت

وزارات الزراعة والتجارة والموارد المائية، اليوم الاحد، لبحث جملة من القضايا ذات

العلاقة المشتركة.

وذكر

بيان مشترك للوزارات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاجتماع بحث

العديد من القضايا المشتركة ذات العلاقة، فضلا

عن بحث الاليات المعدة لاستلام محصولي الحنطة

والشعير لهذا العام من حيث الخطة التسويقية وتسهيل الاجراءات وتقليص الروتين وتخفيف الاعباء عن الفلاحين والمزارعين”.

وتابع

انه “تم مناقشة الكميات المتوقعة للاستلام والطاقات والسايلوات الخزنية الجاهزة

لدى وزارة التجارة وامكانية زيادتها والتهيؤ

مبكرا لايجاد اماكن وساحات معدة لاستلام الكميات

المتوقعة زيادتها عن العام الماضي”.

واكد

البيان “استلام كامل الكمية المنتجة من الفلاحين والمزارعين وحسب الخطط الموضوعة

لهذا الغرض، فضلا عن اعطاء مستحقات الفلاحين بعد اسبوع من عملية تسليم الحاصل”،

مشيرا الى ان “التخصيص المالي متوفر لمحصولي الحنطة والشعير والرز حيث سيتم استلام حبوب الحنطة من قبل وزارة التجارة

اما بذور الحنطة و محصول الشعير سيتم استلامهما من قبل وزارة الزراعة، وحسب الضوابط

المعدة للاستلام وبنفس اسعار العام الماضي”.

وتابع

انه “اقترح المجتمعون على ضرورة منع دخول محصول الحنطة خلال موسم الاستلام، لكي لاتدخل شحنات مستوردة من

هذه المحاصيل اثناء فترة الاستلام من الفلاحين والمزارعين بأستثناء المستوردة لاغراض

البطاقة التموينية”.

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