مانشستر ستي بطلا لكأس الرابطة بركلات الترجيح على تشيلسي

2019/02/24 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز مانشستر سيتي بأول ألقابه هذا الموسم، بإحراز كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بتغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الزمنين الأصلي والإصافي بالتعادل 0-0 على ملعب "ويمبلي"وهو اللقب السادس لمانشستر سيتي في البطولة، والثالث في السنوات الأربع الأخيرة، ولم يأت بسهولة بعدما قدم تشيلسي مباراة جيدة لا سيما من الناحية الدفاعية، عكس مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري والتي انتهت بفوز سيتي بسداسية نظيفة.

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