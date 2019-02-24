الكمارك تتلف شحنة بيض مائدة و تعيد ارساليات جبن في منفذ الشيب

2019/02/24 | 22:52

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(المستقلة)..أتلفت السلطات الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي بمحافظة ميسان اليوم الأحد شحنة مادة ( بيض المائدة )مكونة من (٦٠٠ ) كارتون ايراني المنشأ ممنوعة الأستيراد .

وقال بيان عن قسم الأعلام والإتصال الحكومي في الهيئة العامة للكمارك أن أتلاف شحنة البيض جاء بناءً على “قرار قاضي محكمة المشرح” كون الجمهورية الأسلامية الايرانية مشمولة بحضر أستيراد الطيور ومنتجاتها بسبب مرض انفلونزا الطيور .حيث تم تشكيل لجنة اتلاف برئاسة مركز كمرك الشيب وعضوية الدوائرة الساندة له وتمت عملية الأتلاف وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.

وذكر البيان أن الهيئة العامة للكمارك وبناء على قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنع دخول جميع انواع الطيور والبيض المستورد من الدول المشمولة بقوائم الحضر بسبب مرض انفلونزا الطيور الوبائي حفاظا على سلامة المواطن العراقي.على صعيد آخر أكدت الهيئة العامة للكمارك أنها مستمرة بأعادة أصدار الأرساليات المخالفة للمواصفات القياسية العراقية حيث أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي اليوم الأحد ثلاث أرساليات من مادة الجبن المطبوخ كونها مخالفة للمواصفات المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية .

و ذكر بيان للهيئة ” أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على الأرساليات وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة كونها تحتوي على مادة النشا حيث يجب ان تكون خالية منه بالأضافة الى قلت نسبة المادة الجافة فيها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى جهة القدوم ”

وأكد البيان ان الهيئة العامه للكمارك تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الكمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات و منع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس السلامة الغذائية للمواطن.

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