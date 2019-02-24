الحلبوسي يؤكد اهمية الارتقاء بواقع المسيرة الجامعية

2019/02/24 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاحد ، أهمية الارتقاء بواقع المسيرة الجامعية من خلال وضع أسس متينة لنظامٍ تعليمي متطور يضمن تحسين المستوى العلمي للطلبة ويواكب التطور العلمي في العالم.

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