سالم: 3 الاف داعشي يتم تدريبهم امريكيا ويتنقلون بهذه المدن

2019/02/24 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم ان " الامريكان يعدون لداعش ثانية

في العراق من خلال اعداد وتدريب 3000 داعشي في وادي حوران غرب الانبار

ومن جنسيات مختلفة".وقال سالم في بيان ان "الامريكان قاموا بنقل قسم من هؤلاء الدواعش الى

الحويجة والموصل وصحراء الانبار لاعادة الانتشار والقيام بعمليات

امنية ".ونبه في الوقت ذاته "الحكومة الى القيام بعمليات عسكرية واسعة في وادي

حوران والحويجة وصحراء الانبار والقيام بعمليات دهم ضد الخلايا

النائمة والمشتبه بهم".يذكر ان تنظيم داعش الارهابي في ايامه الاخيرة في الجيب الاخير

المسيطر عليه في سوريا في ظل ترقب عراقي حقيقي من انتقالهم الى داخل

العراق بطرق مختلفة.

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